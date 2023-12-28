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الخميس 28 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جامعة القاهرة تمنح المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق وسام التميز

المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق
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منحت جامعة القاهرة أمس الأربعاء الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ المستشار حماده الصاوي وسام التميز خلال حفل عيد العلم الثامن عشر وذلك في مجال القانون والعمل النيابي لعام ٢٠٢٣، تقديرًا لدوره البارز في الارتقاء بأداء النيابة العامة طوال فترة توليه منصب النائب العام، وجهوده في ضبط أداء المجتمع والتصدي للحوادث والظواهر الناشئة عليه، وتحقيق الانضباط المجتمعي، وما قدمه من تطوير كبير سيبقى إسهامًا تاريخيًا في مسيرة النيابة العامة المصرية وعلامة بارزة في معالجة الظواهر المجتمعية والحفاظ على الروح المصرية وقيمها الحضارية

الارتقاء الحضارية المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق النيابة العامة المصرية جامعة القاهرة