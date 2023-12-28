جولة "البوكسينج داي".. توتنهام يسعى لدخول المربع الذهبي أمام برايتون

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس نحو ملعب "فالمر"، لمتابعة ختام جولة "البوكسينج داى"، حيث يستضيف فريق برايتون نظيره توتنهام هوتسبير، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

ويسعى فريق توتنهام لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التى يحققها فى الفترة الأخيرة، بعد الفوز فى الثلاث جولات ماضية أمام إيفرتون ونوتينغهام فورست، نيوكاسل يونايتد، على التوالى.

كما يأمل فى تعديل موضعه فى ترتيب جدول البريميرليج والدخول فى المربع الذهبى قبل انتهاء الدور الأول.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 36 نقطة، على بعد نقطة واحدة من مانشستر سيتى حامل اللقب صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة، بينما يقع فريق برايتون فى المركز التاسع برصيد 27 نقطة.