تايم أوف إسرائيل: اعتقال 20 شخصا من محلات صرافة بالضفة الغربية

أعلنت "تايم أوف إسرائيل" أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت 20 شخصا من محلات صرافة بالضفة الغربية بتهمة دعم حماس والجهاد، وفقا لما أوردته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

أغلقت إسرائيل خمسة مكاتب صرافة في الضفة الغربية المحتلة، وصنفتها كـ"منظمات إرهابية" بحسب وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت".

وأتى القرار بعد مزاعم بتحويلات مالية إلى حركة حماس والجهاد الإسلامي في غزة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 21 فلسطينيًا في الضفة في حملة مداهمات في رام الله وجنين والخليل وطولكرم وعتيل والبيرة.

واستولت القوة الإسرائيلية على حوالي 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار).