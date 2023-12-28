الحبس 6 أشهر مع الشغل لمدير شركة في إحراز المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ت .ه، مدير شركة إنتاج فني بالحبس ٦ اشهر مع الشغل وتغريمه ١٠ آلاف جنيه، لادانته باحراز الكوكايين المخدر بقصد التعاطي ونبات البانجو، وقيادته مركبة بدون رخصة تسيير وقيادة في مطار القاهرة الدولي.

وألقت الأجهزة الامنية لشرطة ميناء القاهرة الجوي، القبض علي المتهم حال استقلاله سيارته لاستبيان حالته؛ فتبين عدم حمله رخصتي قيادة وتسيير للسيارة وتفتيشه وقائيا عثر بحوزته على كيس أبيض شفاف بداخله مسحوق أبيض اللون بداخله لفافات بلاستيكية صغيرة يشتبه في كونها مادة مخدرة متداخلتين في بعضهم وكذا كيش بلاستيكي شفاف بداخله كمية من نبات عشبي جاف أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وبمواجهته أقر باحرازه المضبوطات بقصد التعاطي.