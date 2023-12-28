حميدتي في إثيوبيا.. قائد ميليشيات الدعم السريع يصل إلى أديس أبابا

وصل قائد ميليشيات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأفادت الإذاعة الإثيوبية، أن وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين استقبل "حميدتي" في مطار بولي الدولي.

وكان قائد الدعم السريع، وصل أمس الأربعاء إلى كمبالا، والتقى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، بحسب ما أوردت الإذاعة الوطنية العامة في أوغندا.

وقال الرئيس الأوغندي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": رحبت بالفريق محمد حمدان دقلو النائب السابق لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في منزلي في رواكيتورا وخلال لقائنا أطلعني على الوضع الحالي في السودان.

وقال حميدتي عبر "إكس": سعدت اليوم بزيارة جمهورية أوغندا الشقيقة ولقاء فخامة الرئيس موسفيني، وناقشنا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في السودان وما ترتب على ذلك من معاناة للشعب السوداني.

وزعم قائد ميليشيات الدعم السريع، "لازلنا متمسكين بمخرجات قمة رؤساء الإيجاد وسنمضي في تنفيذ ما التزمنا به من أجل إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن كاهل شعبنا واستعادة الأمن والاستقرار لبلادنا".

وترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية عن لقاء مرتفب بين رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع حمدان دقلو، وكان من المقرر عقد اللقاء في جيبوتي التي تتولى حاليا رئاسة منظمة "الإيجاد" صاحبة مبادرة لقاء البرهان وحميدتي، إلا أن وزارة الخارجية الجيبوتية أرسلت خطابا إلى نظيرتها السودانية أمس الأربعاء أخبرتها أن "حميدتي" لن يتمكن من الوصول إلى جيبوتي للقاء البرهان لأسباب فنية، وقالت الخارجية إنها تنسق لعقد اللقاء خلال شهر يناير المقبل،