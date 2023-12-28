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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فصائل فلسطينية: استهدفنا جرافة للاحتلال في مخيم البريج وسط غزة

جرافة اسرائيلية
جرافة اسرائيلية
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أعلنت الفصائل الفلسطينية، عن استهداف جرافة للاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكد الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، توثيق جميع الانتهاكات الإسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية": سنقدم كل الأدلة التي تثبت الانتهاكات الإسرائيلية للمحاكم الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب ووقف العدوان على غزة.

كانت الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية إلى 313 شهيدا، ومنذ بداية العام إلى 521 شهيدا.

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