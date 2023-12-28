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الخميس 28 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"الإسكان": فتح باب توفيق أوضاع المتعاملين مع شركة 6 أكتوبر الزراعية بالوادي الأخضر بأكتوبر الجديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عن فتح باب التقدم للمتعاملين مع شركة 6 أكتوبر الزراعية بوابة 7 في منطقة الوادي الأخضر بالمدينة، لتوفيق أوضاعهم، وذلك حتى تاريخ 20/3/2024، وذلك بناء على قرار الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 367 لسنة 2023.

وأوضح الجهاز أنه يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية بمقر جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة، وطبقاً للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173 بتاريخ 13/11/2022.

مدينة اكتوبر الجديدة الوادي الاخضر توفيق أوضاع