ads
الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

10 شهداء و12 مصابًا فى قصف محيط مستشفى الأمل

قصف الاحتلال لغزة
قصف الاحتلال لغزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتقاء 10 شهداء، وإصابة 12 على الأقل إثر قصف إسرائيلي بالقرب من مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة، ويعتبر هذا الاستهداف الثالث لمحيط المستشفى خلال أقل من ساعة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي وقتٍ سابق، كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك 18 إصابة، بينها 13 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدنًا بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الأربعاء، مخيم "عين السلطان" ومدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي، واعتقلت مواطنين اثنين أحدهما طبيب.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قصف اسرائيلي مستشفى الأمل خان يونس قطاع غزة