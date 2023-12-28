10 شهداء و12 مصابًا فى قصف محيط مستشفى الأمل

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتقاء 10 شهداء، وإصابة 12 على الأقل إثر قصف إسرائيلي بالقرب من مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة، ويعتبر هذا الاستهداف الثالث لمحيط المستشفى خلال أقل من ساعة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي وقتٍ سابق، كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك 18 إصابة، بينها 13 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدنًا بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الأربعاء، مخيم "عين السلطان" ومدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي، واعتقلت مواطنين اثنين أحدهما طبيب.