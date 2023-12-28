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الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تربح 24.5 مليار جنيه في مستهل تعاملات الخميس

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، وبعد مرور أول ساعة من بداية الجلسة زاد رأس المال السوقي بنحو 24.5 مليار جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 4.98% ليصل إلى مستوى 25,563.49 نقطة.

كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 5,468.99 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 7,904.84 نقطة.       

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 5.26%، مسجلا 10,914.55 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.35% وصولا لمستوى 4,568 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 5.73%، ليصل إلى مستوى 31,155.39 نقطة.

البورصة مستهل التعاملات