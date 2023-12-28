الصين: تلاعب الولايات المتحدة بمسألة تايوان "مقامرة خطيرة للغاية"

أكدت وزارة الدفاع الصينية، أنها تسعى إلى تعميق التعاون مع فيتنام بشأن الخدمات العسكرية والأسلحة، بحسب فضائية "القاهرة الإخبارية".

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تتلاعب بمسألة تايوان وهي "مقامرة خطيرة للغاية".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، رصد 10 طائرات حربية صينية في مضيق تايوان، مضيفًا أنها رصدت نشاطًا لطائرات وسفن حربية صينية قرب الجزيرة، وعبورها لخط يقسم مضيق تايوان، في استمرار لأنشطة بكين العسكرية قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات في تايوان.

وتابعت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت منذ الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم تحليق مقاتلات "جيه-10" و"جيه-11" و"جيه-16" وطائرات إنذار مبكر في المجال الجوي بشمال ووسط وجنوب غربي تايوان.