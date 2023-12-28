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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مجموعة الطخيم السعودية تستحوذ على علامة ipr الأمريكية في منطقة الخليج العربي

البوابة نيوز
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أعلنت شركة IPR الأمريكية للعلاقات العامة والإعلام عن استحواذ مجموعة الطخيم السعودية على علامتها التجارية في منطقة الخليج العربي لتصبح وكيل لها لدى دول مجلس التعاون الخليجي.

وصرح محمد غنيم المتحدث الاعلامي ومدير التخطيط بشركة IPR أن الشركة اعدت خطة مع وكيلها في السعودية للترويج لبطولة كأس العالم لكرة القدم والمقرر إقامتها في المملكة عام 2034 وكذلك مؤتمر "كوب ٢٨" بعدد من الفعاليات العالمية داخل المملكة وخارجها.

وأضاف غنيم ان الشركة اختارت المملكة لأول مكاتبها في الخليج نظرا لما تشهده من قفزة كبيرة على كافة المستويات في قطاعات الرياضة والسياحة والعقارات مؤكدا أن إدارة الشركة في الولايات المتحدة بقيادة خالد الدرسي رئيس مجلس الادارة تخطط للتوسع عالميا في مكاتبها الخارجية بعد إفتتاح مكاتبها في القاهرة والرياض.

وكان د. ايهاب ابو الشامات مدير المكاتب الخارجية لشركة IPR قد نجح في ابرام اتفاق مع د. خالد الطخيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الطخيم ورئيس الاتحاد العربي للتسويق الرياضي على إفتتاح وإدارة مقرات الشركة الأمريكية في دول مجلس التعاون الخليجي.