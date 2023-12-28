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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"الإسكان": المهندس محمود محمد لطفى قائمًا بأعمال رئيس جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي

هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية
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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتولي المهندس محمود محمد لطفى زغلول - نائب رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، القيام بأعمال رئيس جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، قراراً بإزالة التعديات الواقعة على قطع الأراضي المملوكة للهيئة بالحزام الأخضر لمدينة برج العرب الجديدة، من واضعي اليد، الذين تم رفض الطلبات المقدمة منهم لتقنين أوضاعهم، لعدم توافر الاشتراطات، وذلك على النحو الوارد بكشف الأسماء المدون به 65 اسمًا.

ونص القرار على أن يتولى جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

مدينة برج العرب المجتمعات العمرانية الساحل الشمالي