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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انفجار صهريج وقود في شمال ليبيريا ومقتل 40 شخصا

انفجار صهريج وقود
انفجار صهريج وقود في شمال ليبيريا
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ذكرت صحيفة فرونت بيج أفريكا الليبيرية نقلا عن نائب وزير الصحة وكبير الأطباء في البلاد فرانسيس كاتيه، أن ما لا يقل عن 40 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 83 آخرون بعد تحطم صهريج وقود وانفجاره في مقاطعة بونج شمال وسط ليبيريا.

وذكر التقرير أن الانفجار أسفر عن مقتل امرأة وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين ستة وتسعة أعوام، من بين ضحايا آخرين.

ونقلت الصحيفة عن كاتيه قوله إن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى فيبي بينما تم نقل الآخرين إلى المستشفى العسكري رقم 14 ومستشفى جون إف كينيدي التذكاري ومستشفى إلوا.

وذكرت الصحيفة أن شاحنة الغاز انقلبت أمس الأول الثلاثاء في منطقة تل مولباه في توتوتا وانفجرت بعد فترة وجيزة مما أدى إلى مقتل وإصابة الأشخاص الذين هرعوا إلى الموقع لسحب الوقود المتسرب. 

انفجار صهريج وقود ليبيريا