وفاة رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق جاك ديلور عن عمر يناهز 98 عامًا

توفي الفرنسي جاك ديلور، الرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية الذي اضطلع بدور مهم في إطلاق اليورو، عن عمر يناهز 98 عامًا، وذلك وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم.

وأكد رئيس بلدية مدينة ليل أنه "توفي صباح الأربعاء في منزله بباريس أثناء نومه".

وتولى ديلور حقيبة الاقتصاد في ظل رئاسة فرانسوا ميتران في الفترة منذ عام (1981 وحتى عام 1984)، وبدد آمال اليسار برفضه الترشح للانتخابات الرئاسية عام 1995 في فرنسا عندما كان الأوفر حظا في استطلاعات الرأي، وهو قرار أذهل الجميع عندما أعلنه على شاشة التلفزيون أمام 13 مليون مشاهد.وعلق على قراره في حوار مع مجلة "لوبوان" عام 2021 قائلا: "لا أشعر بأي ندم"، مضيفا "كان لدي حرص شديد للغاية على الاستقلالية، وشعرت أنني مختلف عمن حولي. طريقتي في ممارسة السياسة تختلف عن طريقتهم".

وفي بروكسل ترأس ديلور المفوضية بين عامي 1985 و1995، حيث أسهم في تشكيل معالم أوروبا المعاصرة إنشاء السوق الموحدة، والتوقيع على اتفاقيات شنغن، والقانون الأوروبي الموحد، وبدء الاتحاد الاقتصادي والنقدي الذي أدى إلى إنشاء منطقة اليورو، وغيرها.

وأشاد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ إذ كتب على منصة "إكس": سيلهمنا دائما التزامه ومثله العليا واستقامته. أحيي عمله وذكراه وأشاطر أحباءه ألمهم".

ومن جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: “لقد كان فرنسيا عظيما وأوروبيا عظيما، وقد دخل التاريخ بإعتباره أحد بناة أوروبا”.