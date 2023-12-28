الزراعة تسرع خطوات تقنين الأراضي.. القصير: تقنين الأراضي يضمن تحصيل مستحقات الدولة عن أرضيها ويحقق التنمية المستدامة.. هيئة التعمير: الإعفاء من غرامات التأخير حتى نهاية عام 2024 مع تخفيض قيمة المقدم

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطوات تنفيذية لتسهيل عملية تقنين الأراضي حتى يكون المزارع في أمان وكذلك ليضخ المستثمر أمواله وتطوير نفسه واستخدام الأدوات الحديثة في الزراعة وتحقيق تنمية حقيقية تسهم في رفع مستوى معيشته.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تقنين الأراضي يحقق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين ويضمن تحصيل مستحقات الدولة عن أرضيها ويحقق التنمية المستدامة، كما أن تقنين الأراضي ياتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للمزارعين ومنها تقنين الأراضي حتى يكون المزراع في أمان وكذلك المستثمر ويقوم بضخ أمواله وتطوير نفسه ويستخدم الأدوات الحديثة في الزراعة.

وأكد القصير أنه تم إضافة مساحات منزرعة لمحافظة بورسعيد تحقق بموجبها الاكتفاء الذاتي للمحافظة من المحاصيل الاستراتيجية، هذا بالإضافة إلى مساهمتها في الناتج القومي، مشيرا إلى أن بورسعيد تحولت إلى محافظة زراعية بجانب نشاطها التجاري والسياحي؛ إذ تشهد العديد من المشروعات الضخمة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي.

كما أكد القصير أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة للتعاون البناء مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وكافة أجهزة الدولة المعنية موجها الشكر إلى كل من أسهم فى هذا المجهود العظيم والذي كان حلما وتحقق بفض توجيهات القيادة السياسية والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكان القصير قد قام بتسليم 127عقد بيع مؤمنة للتواجدات الجادة ولأول مرة للمنتفعين في مناطق سهل الطينة والحسينية ومثلث الخير وغيرهم في بورسعيد.

ومن جانبه، قال محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الزراعة قام ببذل جهود كبيرة واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التنفيذية للمنتفعين، ومنها الإعفاء من غرامات التأخير حتى نهاية عام 2024، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية مع تخفيض قيمة مقدم الثمن ليكون 15% بدلاً من 25% مع زيادة مدة التقسيط لتصل إلى سبع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات وكذلك منح كافة التسهيلات لصرف مستلزمات الإنتاج لزيادة الإنتاج الزراعي.

وأوضح الشحات أن المجلس وافق أيضا على جدولة المديونيات وتقسيطها تسهيلًا لتحصيل مستحقات الدولة، كما قامت هيئة التعمير بالتعاقد مع مجمع الوثائق المؤمنة لطباعة العقود لكل الأراضي وقد نتج عن تلك القرارات والتسهيلات خلال الفترة الماضية وخاصة بزمام محافظة بورسعيد حيث تم تحرير عقود ابتدائية مؤمنه شمال الحسينية لأول مرة منذ عام 1997 بعد تنفيذ الجسر الواقي الفاصل عن بحيرة المنزلة، وتنفيذ التوجيه الرئاسي باستزراع تلك المساحة البالغة 33 ألف فدان وتحرير عقود للجادين وتحرير عقود ابتدائية مؤمنة لعدد 13 جمعية من جمعيات بورسعيد بزمام 32 ألف فدان كلها منزرعة والمخصص أراضيها منذ عام 1988.

وأضاف الشحات أنه تم تحرير عقود ابتدائية مؤمنة بمنطقة أم الريش المنزرعة كلها حالياً ومساحتها 2300 فدان، والمخصصة أراضيها منذ عام 2002 وقامت الدولة بتحصيل حوالي 490 مليون جنيه عن تلك العقود.