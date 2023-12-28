صحيفة عبرية: انطلاق صفارات الإنذار بتسلل طائرات بدون طيار في الجليل الأعلى

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، أن صفارات الإنذار انطلقت في منطقة الجليل الأعلى على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن انطلاق صفارات الإنذار بسبب تسلل طائرة بدون طيار في الجليل الأعلى، وتحديدا في بلدات شتولا، زاريت، إيفين مناحيم، وشوميرا.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق في سبب إطلاق الإنذارات.

ونفذ حزب الله عدة هجمات على شمال إسرائيل باستخدام طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات، على الرغم من وجود العديد من الإنذارات الكاذبة.

وتسببت الاشتباكات بين جيش الاحتلال وحزب الله، منذ أكتوبر الماضي، في مقتل وإصابة العشرات من الجانبين، وسط تهديدات من حكومة الاحتلال باجتياح لبنان لردع حزب الله.

وتزامن التصعيد المتبادل بين الجانبين مع عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة والتي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر ما يقرب من 250 آخرين.

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، تسبب في استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني وتهجير الغالبية العظمى من سكان شمال قطاع غزة إلى الجنوب، إلى جانب تدمير البنية التحتية والمستشفيات.