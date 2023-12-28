لافروف: من الضروري كسر حلقة العنف المفرغة ورفع الظلم الذي عانته أجيال من الفلسطينيين

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن من الضروري كسر حلقة العنف المفرغة ورفع الظلم الذي عانته أجيال من الفلسطينيين وبهذه الطريقة فقط يمكن تحقيق الاستقرار في منطقة المواجهة في الشرق الأوسط بأكمله، مطالبًا بوقف تصعيد الصراع في الشرق الأوسط وندد بكل من الأعمال الإرهابية و"العقاب الجماعي"، وفقًا لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق طالب لافروف، بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية فورًا لسكان قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى سلام دائم.

وحذَّر لافروف من أن عدم حل القضية الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من العنف في المنطقة، وأن هناك قوى خارجية ترغب في تصعيد الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية من أجل مصالحها وتأجيج الكراهية في المنطقة، موضحًا أن العنف الذي نشهده في غزة غير مسبوق مع مقتل آلاف معظمهم من النساء والأطفال الذين يعانون بالأساس من الحصار الإسرائيلي.