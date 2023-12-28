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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين.. تعرف عليهما

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 334 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا، بشأن منحة بمبلغ (670) ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة فى مصر" الموقعة فى 5 يونيو 2023.

كما أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 452 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بمبلغ (500) مليون دولار من بنكى ديوتشه، وأي بي سي لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان االستثمار والتصدير.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52، الصادر في 28 ديسمبر 2023، القرارين الجمهوريين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي القرار الجمهوري