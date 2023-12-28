برلماني: حل مشكلات الأراضي المُلغى تخصيصها ينعش القطاع العقاري

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بتصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى أعلن فيها عن منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها وكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، و"ابنى بيتك"وفق اشتراطات محددة، وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح تلك التيسيرات مؤكداً أن هذا الاتجاه من الحكومة لحل مشكلات الأراضى الملغى تخصيصها ينعش القطاع العقاري.

وطالب "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة الإسراع فى تنفيذ هذه التيسيرات حتى يتم الاستفادة من هذه الأراضى، مؤكداً ضرورة الإسراع فى حسم ملف تراخيص البناء وإعادة النظر فى شروط منح تراخيص البناء.

كما طالب المهندس أمين مسعود من الحكومة تقديم المزيد من التيسيرات لشركات المقاولات والتشييد والإسكان لتستعيد دورها فى تنفيذ المزيد من مشروعات البناء وإنشاء الوحدات السكنية من خلال توفير الأراضى المخصصة للبناء بأسعار مناسبة، مؤكداً الأهمية الكبيرة لتشجيع القطاع العقارى باعتباره واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية الأكبر نمواً إضافة إلى أنه يوفر الآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة.