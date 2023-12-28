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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

18 مصابا جراء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن بالضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك 18 إصابة بينها 13 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدنًا بالضفة الغربية، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بعد منتصف ليل الأربعاء، مخيم "عين السلطان" ومدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي، واعتقلت مواطنين اثنين أحدهما طبيب.

فيما اقتحمت آليات الجيش الإسرائيلي المدينة، وسيرت آلياتها العسكرية تجاه مخيم "عين السلطان" بالمدينة، وانتشرت في حاراته، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وكسرت محتوياتها، كما أطلقت الرصاص الحي خلال اقتحامها المخيم دون التبليغ عن إصابات.

الهلال الأحمر الفلسطيني قوات الاحتلال بالضفة الغربية