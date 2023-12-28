تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره مودرن فيوتشر، في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، فى إطار منافسات الدور النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للموسم الجاري، التي تستضيفها الإمارات فى نسختها الأولى بالنظام الجديد، وتشهد مشاركة 4 أندية لأول مرة.

ومن المتوقع أن يخوض مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: على معلول، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو

وتأهل الأهلي للنهائي بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف فى نصف نهائي البطولة فيما تأهل مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 14\13 فى الدور ذاته بضربات الجزاء الترجيحية.

وسبق أن أقيمت بطولة السوبر المصري فى 20 نسخة بنظام المباراة الواحدة، لكن النسخة 21 جاءت مختلفة، حيث شارك فيها أربعة فرق على غرار السوبر الإسباني، هي أندية، الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز وصيفه، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفيوتشر رابع بطولة الدوري عن النسخة الماضية؛ نظراً لإيقاف الزمالك عن المشاركة فى بطولة السوبر لانسحابه من نسخة العام الماضي أمام الأهلي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للفوز بالبطولة بحصد اللقب 13 من 20 مرة، مقابل أربع مرات للزمالك ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة بطموح الفوز والتتويج بأول بطولة هذا الموسم بعد خسارة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري فى سبتمبر الماضي ثم الخروج من الدوري الأفريقي ثم الاكتفاء ببرونزية مونديال الأندية بالسعودية.

ويأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تحقيق لقب السوبر ليكون نهاية جيدة قبل فترة التوقف الطويلة بسبب بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار فى يناير المقبل.

ورغم الغيابات المؤثرة فى الأهلي ويأتي فى مقدمتها، الحارس المُخضرم محمد الشناوي للإصابة، إلا أن مارسيل كولر لديه رغبة قوية فى تخطى عقب مودرن فيوتشر العنيد الليلة من أجل التتويج بلقب السوبر المصري الثالث فى مشواره مع الأهلي.

ويعول كولر على أوراق كثيرة أبرزها حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو وكهربا وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم وعلى معلول ومحمد هاني.