انتحل صفة طبيب لينتحر.. دفن جثة شاب ألقى بنفسه من أعلى مستشفى بالحوامدية

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب ألقى بنفسه من الطابق السابع بمستشفى بالحوامدية، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها بمعرفة مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات مع العاملين بالمستشفى أن الشاب المتوفى، قد ادعى أنه يعمل طبيبا صيدليا ليتمكن من الصعود إلى أعلى المستشفى، مجتازا الأمن الداخلي بهذه الحيلة، وما أن صعد إلى الطابق السابع حتى ألقى بنفسه على الفور.

تلقى مأمور قسم شرطة الحوامدية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة بالمستشفى.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن شابا زعم كونه طبيب صيدلي حديث العهد بالمستشفى صعد إلى الطابق السابع وقفز.

التحريات رجحت إقدامه على تلك الخطوة لمروره بأزمة نفسية وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.