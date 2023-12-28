اليوم.. طقس مائل للبرودة نهارًا وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المحافظات

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء ومعتدل على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الخميس أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال سيناء وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وهناك أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من الشمالية الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحرى والفيوم والقاهرة الكبرى وتكون غزيرة على مناطق من القاهرة الجديدة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء تمتد خفيفة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 15 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 21 والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى 13 درجة .