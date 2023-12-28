الهدوء يسيطر على أسواق الذهب بداية التعاملات مسجلا 3210 جنيهات للجرام

شهدت أسعار الذهب هدوء نسبيا واستقرارا إلى حد ما في مستهل تعاملات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، بعد حالة من التذبذب الذي تشهده أسعار الذهب في السوق المحلي على مدى الأيام الماضية ما بين صعود وهبوط في اليوم الواحد على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث قفز سعر الذهب مسجلا مستوى تاريخي لم تشهده أسواق الصاغة المصرية من قبل، متأثرا بارتفاع أسعار المعدن النفيس في بورصة نيويورك العالمية، مسجلا نحو 2,080 دولارا، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشار وإقبالا في الأسواق المصرية) إلى 3210 جنيهات للشراء و3150 جنيها للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة بداية اليوم حوالي 3378.5 جنيه للبيع، و3326.25 جنيه للشراء.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 (الأعلى فئة بين الأعيرة المتداولة في مصر) حوالي 3685.75 جنيه للبيع، و3628.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 بقيمة 3378.5 جنيه للبيع، و3326.25 جنيه للشراء.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية بداية اليوم 2764.25 جنيه للبيع، و2721.5 جنيه للشراء .

وحافظ سعر جرام الذهب عيار 14 على استقراره عند 2150 جنيهًا للبيع، 2116.75 جنيه للشراء.

أما الذهب عيار 12 فسجل نحو 1842.75 جنيه للبيع، 1814.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب ( و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب عيار 21) سجل 25.640 جنيه

وسجل سعر كيلو الذهب خلال تعاملات بداية اليوم حوالي 3,657,143 جنيه للشراء ، و 3,691,429 جنيها للبيع .

وعند شراء الذهب يتم اضافة المصنعية والدمغة و التي تختلف من محل لاخر و من محافظة لاخرى، و يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المعلن و تتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة ، وعند شراء الذهب المستعمل يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها أما مصنعية سبائك الذهب، فيتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها .

وفي بورصات الذهب العالمية ، سجل سعر الذهب عالميا، مستهل تعاملات اليوم الخميس 2067 دولارا للأونصة والتي تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب وتعد أحد أهم أدوات الاستثمار الآمن والتحوط ضد المخاطر .

وكانت أسعار الذهب العالمية سجلت أعلى مستوياتها خلال الأسبوع الجاري، بعد أن أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5%، مع تزايد التوقعات بإنهاء دورة تشديد السياسة وخفض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى تراجع الدولار والسندات الأمريكية لأجل 10 سنوات.