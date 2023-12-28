بحضور نجوم الفن| «القومي للمسرح» يكرم المسرحي عمرو دوارة.. صور

شهد المسرح القومي بالعتبة، مساء أمس الأربعاء، احتفالية تكريم المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، والتي نظمها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، في جو يسوده الدفء والمحبة بحضور نجوم الفن والإبداع.

وقد حضر الاحتفالية الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، والفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنانات سميرة عبد العزيز، ومديحة حمدي، وآمال رمزي، وعفاف شعيب، وميرنا وليد، والمخرجان عصام السيد، وعبد الغني زكي، والفنانين خالد الذهبي، وأحمد فؤاد سليم، وسيف عبدالرحمن، ومعتز السويفي، وعلي كمالو، وآخرون.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية؛ يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز، حيث قام بالعزف على آلة الفلوت كريم عافية، وآلة الكلارينت إيناس محمد، وعلى آلة التشيلو نرمين نبيل.

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي بعنوان "رجل المسرح" من إنتاج المركز القومي للمسرح، إعداد وسيناريو علي داود، مونتاج أيمن محفوظ، وإخراج أحمد عادل، وقد استعرض الفيلم السيرة الذاتية والفنية للدكتور عمرو دوارة.

وقالت الفنانة سميرة عبدالعزيز: سعيدة بتكريم الدكتور عمرو دوارة، لأنه فنان يحب المسرح والفن بشكل عام، فقد عملت معه واستفدت من أفكاره، وسعيدة أن التكريم بالمسرح القومي لأنه "بيتنا الأول" والدكتور عمرو دوارة يستحق أكثر من تكريم.

من جهتها قالت الفنانة مديحة حمدي: عندما أتحدث عن الدكتور عمرو دوارة لا أستطيع أن أغفل الجانب الإنساني، تعرفت عليه ككاتب وناقد ومخرج وأديب ولكنه خجول جدا، دائم الإبتسامة محب لزملائه، وكان لي الشرف في السفر معه في الداخل والخارج، ودائما يقال أن الإنسان يظهر معدنه في السفر، فهو إنسان دمس الخلق، دؤوب لدرجة كبيرة، د. عمرو دوارة نموذج مشرف لنا جميعا.

وناحيتها قالت الفنانة عفاف شعيب، إن الدكتور عمرو دوارة يستحق أكثر من الكلام الذي قيل عنه بكثير، فقد عملت معه مسرحية على خشبة المسرح القومي الذي نحترمه جميعاً، وهي مسرحية "ابن البلد" عام ١٩٨٧، وحققت نجاحا غير عادي، واستمرت ليالي عرضها لمدة ستة أشهر، كما أنه يتمتع بذاكرة مسرحية، ودقة فائقة لكافة تفاصيل الأعمال المسرحية على مدار التاريخ.

ووجه الفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الشكر للمركز القومي للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي، على الجهد المبذول في تكريم الناقد والمؤرخ عمرو دوارة.

وأضاف «الشافعي»، أن الدكتور عمرو دوارة مؤرخ المسرح المصري ولا سيما الثقافة الجماهيرية، فهو رجل مسرح من طراز رفيع يستحق كل التكريم.

وتحدث الفنان إيهاب فهمي- رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، قائلا: أرحب في البداية بقيادات وزارة الثقافة، وزملائي الفنانين، وجميع الحضور، مؤكدا أن هذا الاحتفاء لوزارة الثقافة من خلال قطاع شئون الإنتاج الثقافي ممثلا في المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، للتعظيم والتكريم، تعظيم لمثقفي الفن المصري بشكل عام، وتكريم لمثقف مسرحي بشكل خاص، تقديرا وعرفانا بإسهاماته وإبداعاته المتميزة على مدار عقود طويلة، صنع خلالها ريادته في بناء ذاكرة لحركة المسرح المصري، تحيي رموزها من كافة الأجيال بدءا من الأوائل، دون تجاوز من أغفلهم تاريخ الفن أو جرى تهميشهم أحياء أو أمواتا، خاصة أن الأجيال الجديدة تفتقر إلى وجود مراجع موثقة عن كثير من هؤلاء المنسيين.

ووجه «فهمي»، الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، لدعمهم وحرصهم على هذا التكريم من خلال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وفي النهاية توجه الفنان إيهاب فهمي بدعوة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، للمشاركة في تسليم درع تذكاري وشهادة تقدير للمثقف المسرحي الموسوعي رجل المسرح الدكتور عمرو دوارة.