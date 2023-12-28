صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والسمكية تتجاوز 9 مليارات دولار هذا العام

الخميس 28/ديسمبر/2023 - 05:41 ص

قالت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية أمس الأربعاء إن صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والسمكية تجاوزت قيمتها 9 مليارات دولار أمريكي هذا العام بسبب الطلب العالمي القوي على المكرونة سريعة التحضير وغيرها من المواد الغذائية بما يتماشى مع شعبية الثقافة الكورية.

وبلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية والسمكية 9.01 مليارات دولار، بزيادة 3% عن العام الذي سبقه، وفقا لوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية.

وانخفضت صادرات السلع الطازجة بنسبة 4.2% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 1.51 مليار دولار، في حين ارتفعت السلع المصنعة مثل المكرونة سريعة التحضير بنسبة 4.6% إلى 7.5 مليارات دولار خلال الفترة المذكورة.

حسب البند، قفزت مبيعات المكرونة سريعة التحضير، أو "راميون" باللغة الكورية، بنسبة 24.7% على أساس سنوي إلى 940 مليون دولار، وارتفعت مبيعات المشروبات بنسبة 11.6% إلى 570 مليون دولار.

وأظهرت البيانات أن قيمة صادرات الكيمتشي ارتفعت بنسبة 10.3% إلى 150 مليون دولار، كما قفزت صادرات الفراولة والكمثرى بنسبة 22.5% و3.6% على التوالي لتصل إلى 70 مليون دولار لكل منهما.

وحسب الوجهة، نمت قيمة الصادرات إلى الصين بنسبة 8.9% على أساس سنوي إلى 1.38 مليار دولار، وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.7% إلى 1.3 مليار دولار. وزادت المبيعات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بنسبة 4.5% إلى 530 مليون دولار، بحسب الوزارة.