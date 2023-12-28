مسح: معدل توظيف المنشقين الكوريين الشماليين في كوريا الجنوبية يبلغ 60.5%

الخميس 28/ديسمبر/2023 - 06:06 ص

أظهر مسح أن الأنشطة الاقتصادية وبيئة التوطين للمنشقين الكوريين الشماليين في كوريا الجنوبية تحسنت.

وفقا للمسح الذي أعلنته مؤسسة كوريا هانا أمس الأربعاء، بلغ معدل توظيف الكوريين الشماليين الذين هربوا إلى كوريا الجنوبية، 60.5% هذا العام، بزيادة 1.3 نقطة مئوية عن العام الذي سبقه.

ويمثل العدد أعلى مستوى منذ أن بدأت المؤسسة إجراء المسوحات ذات الصلة في عام 2011.

وبلغ معدل البطالة لدى الهاربين الكوريين الشماليين 4.5%، بانخفاض 1.6 نقطة مئوية عن العام الذي سبقه، وهو أدنى مستوى على الإطلاق. وكان أدنى مستوى سابق هو 4.8% في عام 2015.

وبلغ متوسط الراتب الشهري لهم 2،457،000 وون (1،898 دولارا) هذا العام، بزيادة 73 ألف وون عن العام السابق.

وارتفع متوسط مدة الخدمة للعاملين بأجر بمقدار شهر واحد ليصل إلى 36.3 شهرا خلال الفترة المذكورة.

وبخصوص الرضا عن الحياة في كوريا الجنوبية، قال 79.3% من المستجيبين إنهم راضون، وتعتبر هذه النسبة هي الأعلى منذ بدء إجراء المسوحات ذات الصلة. وزادت النسبة للسنة الخامسة على التوالي منذ أن سجلت 72.5% في عام 2018.

ومن بين أسباب الرضا، جاء "العيش بحرية" في المركز الأول بـ 41%. ومن بين أسباب عدم الرضا، جاء "العيش بعيدا عن أفراد العائلة" في المركز الأول بـ 28.3%.