واتساب ويب يتيح إمكانية مشاركة الحالات مع جهات الاتصال

الخميس 28/ديسمبر/2023 - 02:30 ص

أطلقت منصة المراسلة الفورية "واتساب" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة الحالات (نصوص، صور،..) مع جهات الاتصال، عبر إصدار متصفح الحاسوب "واتساب ويب".

وسيتيح "واتساب ويب" إمكانية مشاركة النصوص والصور ومقاطع الفيديو كحالات مع جهات الاتصال عبر المتصفح مباشرة، كما هو الحال في تطبيق الهواتف المحمولة، على أن تظل الحالات محمية بخاصية التشفير من طرف إلى طرف للحفاظ على الخصوصية.

وتم إطلاق هذه الميزة الجديدة في حسابات المستخدمين المشتركين في برنامج (واتساب التجريبي لإصدار الويب) في خطوة أولى قبل إطلاقها لكافة المستخدمين.

كما ستسمح هذه الميزة للمستخدمين، الذين يقضون وقتا طويلا على أجهزة الحاسوب، إمكانية مشاركة الحالات مباشرة من أجهزتهم عبر المتصفح، أو تطبيق سطح المكتب لاحقا، دون الحاجة إلى استخدام الهاتف الذكي.

وكانت واتساب قد أطلقت ميزة الحالات عام 2017، والتي تعد حاليا من المزايا الرئيسية في التطبيق، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة أنواع مختلفة من المحتوى مع جهات الاتصال لمدة 24 ساعة فقط، قبل أن تختفي تلقائيا. وقد جعلت المنصة خيار مشاركة الحالات مقتصرا فقط على تطبيق الهواتف المحمولة، ولم يكن من الممكن مشاركتها من الحاسوب.

وتأتي التغييرات الجديدة في إطار خطة المنصة لتطوير قسم الحالات، حيث تختبر، أيضا، خيارات أخرى، مثل مشاركة الحالات بجودة عالية، وتغيير عرض الحالات في تبويب المستجدات، وغيرها.