%17 نسبة ارتفاع أسعار العقارات في لندن خلال ديسمبر

الخميس 28/ديسمبر/2023 - 02:12 ص

مع اقتراب العام 2023 من نهايته أظهرت دراسة استقصائية أن مبيعات العقارات والطلب عليها في جميع أنحاء المملكة المتحدة كانت

أعلى بنسبة الخمس تقريبًا في الأسابيع الأخيرة من هذا العام مقارنة بالعام السابق مع تحسن المعنويات.

وقال موقع Zoopla العقاري إن المبيعات الجديدة المتفق عليها كانت أعلى بنسبة 17% في ديسمبر مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي.

ومع ذلك تأثر سوق الإسكان بارتفاع تكاليف الرهون العقارية حيث أظهرت البيانات الرسمية انخفاضًا بنسبة 1.2% في الأشهر 12 حتى أكتوبر الماضي.

أسعار العقارات صمدت بشكل أفضل من المتوقع هذا العام برغم التراجعات الواضحة لكن يرجع ذلك في الغالب إلى نقص المنازل.

المعروضة للبيع وليس الطلب من المشترين ويبدو أن حدوث انتعاش سريع في النشاط أو أسعار المنازل في عام المقبل أمر غير مرجح في الوقت الحالي.

وسجل موقع Zoopla انخفاضًا سنويًا في أسعار المنازل بنسبة 1.1% في جميع أنحاء البلاد هذا الشهر مع انخفاض أكبر في لندن بنسبة.

1.5% حيث تجاوز متوسط السعر 536 ألف جنيه وشكل المشترون نقدا ثلث إجمالي المبيعات في حين انخفضت مبيعات العقارات.

المرتبطة بالرهون العقارية بمقدار الثلث ويأمل المستثمرون أن تساهم الضغوط المستمرة في إجبار بنك انكلترا على خفض معدلات.

الفائدة من مستوياتها الحالية عند 5.25 في المئة وهو ما يعني انخفاضا متوقعًا في تكاليف الرهون العقارية.