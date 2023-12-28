فلسطين.. اندلاع مواجهات عنيفة بين مواطنين وقوات الاحتلال في جنين

اندلعت مواجهات عنيفة بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي على المواطنين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وسيرت آلياتها العسكرية تجاه "دوار البطيخة" ودوار السينما بالمدينة، حيث اندلعت مواجهات وصفت بـ" العنيفة" اطلقت خلالها تلك القوات النار بكثافة.

وتحدثت المصادر عن إطلاق نار في "واد برقين" وتخوم مخيم جنين، إثر عمليات اقتحام مماثلة ومواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن اصابات حتى إعداد هذا الخبر.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال عددا من البنايات في جنين وتمركز القناصة على أسطحها.