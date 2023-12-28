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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11889.35 نقطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الأربعاء، مرتفعًا 16.72 نقطة ليقفل عند مستوى 11889.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليارات ريال.

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 280 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 137 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

 وكانت أسهم شركات أسترا الصناعية، وسال، وعذيب للاتصالات، وأديس، والكيميائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تْشب، وجازادكو، وبترو رابغ، وساسكو، وسينومي سنترز انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و5.47%.

 فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، والكيميائية، وأديس هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والراجحي، وأديس، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 29.47 نقطة ليقفل عند مستوى 23992.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم.

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