بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

الخميس 28/ديسمبر/2023 - 04:35 ص

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها أمس الأربعاء على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.15 %، ليصل عند مستوى 12.103،96 نقاط.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.23%، ليستقر عند مستوى 992،34 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.23% بمجموع 899،41 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.06 % بمجموع 11.239،53 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 1672 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 626 مليار درهم مغربي.