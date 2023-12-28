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الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع في ختام تعاملاتها أمس الأربعاء.

 فقد ارتفع المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة 0.3 %، حيث ساعدت سلسلة المكاسب التي حققها المؤشر طوال 7 أسابيع على دفع المؤشر القياسي للارتفاع نحو 13 بالمئة حتى الآن هذا العام، مع تسجيل شركات التجزئة والتقنية أفضل أداء بين القطاعات.

 وصعد قطاع التقنية الحساس لأسعار الفائدة ويضم أسهم شركات صناعة الرقائق الكبرى في أوروبا، بنسبة 0.7 %، كما ارتفعت أسهم العقارات 0.8 %، لكن المكاسب تقلصت نتيجة انخفاض سهم شركة ميرسك الدنماركية 4.7 %.

 في المقابل، انخفضت أسهم شركات شحن أخرى مثل: هاباج لويد، وفرونتلاين، وهوج أوتولاينز، ما بين 1.3 و8.2 %.

الأسهم الأوروبية ارتفاع