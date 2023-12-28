الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

الخميس 28/ديسمبر/2023 - 01:21 ص

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع في ختام تعاملاتها أمس الأربعاء.

فقد ارتفع المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة 0.3 %، حيث ساعدت سلسلة المكاسب التي حققها المؤشر طوال 7 أسابيع على دفع المؤشر القياسي للارتفاع نحو 13 بالمئة حتى الآن هذا العام، مع تسجيل شركات التجزئة والتقنية أفضل أداء بين القطاعات.

وصعد قطاع التقنية الحساس لأسعار الفائدة ويضم أسهم شركات صناعة الرقائق الكبرى في أوروبا، بنسبة 0.7 %، كما ارتفعت أسهم العقارات 0.8 %، لكن المكاسب تقلصت نتيجة انخفاض سهم شركة ميرسك الدنماركية 4.7 %.

في المقابل، انخفضت أسهم شركات شحن أخرى مثل: هاباج لويد، وفرونتلاين، وهوج أوتولاينز، ما بين 1.3 و8.2 %.