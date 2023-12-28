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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الموريتاني يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير سوري جديد

وزير الخارجية الموريتاني
وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك
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تسلم وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، يوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير سوري جديد في نواكشوط.

وذكرت الخارجية الموريتانية في بيانها، أن الوزير تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير قصي ثابت مصطفى سفير فوق العادة وكامل السلطة للجمهورية العربية السورية في موريتانيا.

وفي سياق تعليمي، دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم "المركب الجامعي" الجديد، بجامعة نواكشوط.

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان أن "المركب الجديد" يتسع لـ 14 ألف طالب، ويضم كليات العلوم القانونية، والعلوم والتقنيات، والآداب، بالإضافة إلى الطب؛ حيث يضم 4 مدرجات و81 مكتبا و80 فصلا دراسيا، مخصصة لكلية العلوم القانونية، و38 مختبرا و10 مدرجات و80 فصلا دراسيا، مخصصة لكلية العلوم والتقنيات، و11 مختبرا لغويا و73 مكتبا و35 فصلا دراسيا، مخصصة لكلية الآداب، ومدرجان و3 مكاتب و14 فصلا دراسيا، مخصصة لكلية الطب.

وزير الخارجية الموريتاني سفير سوري جديد نواكشوط