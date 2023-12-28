انطلاق برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية بشمال سيناء

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء فعاليات برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية تحت شعار "نتشارك" في مدينة الحسنة بوسط سيناء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وايمان عبد الجابر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وقال حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة: يقام التدريب بمركز شباب الحسنة، والذي تنفذه الإدارة المركزية للتعليم المدني، والبرلمان بوزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة، أن برنامج المبادرات المجتمعية تهدف إلى تمكين المشاركين، وتنمية مهارات تصميم الأفكار، وتنفيذ المبادرات التي تسهم في تحسين حياة المجتمع المحلي.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية للشباب والنشء،ورش على مستوى المحافظة، بهدف تدريب النشء على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية.