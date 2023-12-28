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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم النصيرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، أمس الأربعاء، عن استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن سبعة مواطنين فلسطينيين على الأقل استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات، فيما أصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على وسط مدينة خان يونس، وعلى أرض زراعية شمال مدينة رفح،  جنوب القطاع.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 54 ألف جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

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