تشيلسي يخطف فوزًا قاتلًا من كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

خطف فريق تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، فوزًا قاتلًا من نظيره كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح الأوكراني ميخايلو مودريك، التهديف في الدقيقة 13 من صناعة مالو جوستو، واستمر تقدم تشيلسي بهذا الهدف حتى الوقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة 45+1، أدرك مايكل أوليز التعادل للضيوف من صناعة الغاني جوردان أيو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو الفريقين في هز الشباك لاسيما من البلوز، الذي سعى إلى خطف هدف الفوز، الذي جاء الوقت القاتل عن طريق نوني مادويكي من ركلة جزاء في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وبهذا الانتصار، رفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 25 ليحتل بها المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 18 في المركز السادس عشر.