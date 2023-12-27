هشام عبدالرسول يقود تدريبات «كابيتانو مصر» بالمنيا

انطلقت اليوم الأربعاء ٢٧ ديسمبر فعاليات التدريب الثانى لفريق «كابيتانو مصر» على ملاعب مركز شباب سمالوط بالمنيا، والتى تنفذه وزارة الشباب والرياضة برعاية السيد رئيس الجمهورية وقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبالتنسيق مع الشركة المتحدة، لتدشين المرحلة الأولى من مركز تدريب مشروع كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب الكروية بمحافظة المنيا.

يقود تدريبات فريق كابيتانو مصر بمحافظة المنيا الكابتن هشام عبدالرسول المدير الفنى للمشروع ونجم مصر والمنتخب القومى السابق، وإشراف عام الاستاذ مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا،كما يضم الجهاز الفني والاداري بالمنيا الدكتور محمد حمدي المدير إلادارى للمشروع،الكابتن أشرف يوسف مدرب، الكابتن ناصر السيد مدرب حراس مرمى، الدكتور هانى راضى طبيب، الدكتور محمد مختار معد نفسي، كابتن اسلم هشام معد بدنى، عماد عبدالحليم منسق إعلامي .

جدير بالذكر أن تدريبات كابيتانو مصر بالمنيا على ملعب مركز شباب سمالوط قد بدأت يوم الأحد الماضي ٢٤ ديسمبر، بعدد ٢٠ لاعبا من محافظات المنيا وبنى سويف للفئة العمرية مواليد 2009 ،تم اختيارهم بعد العديد من الاختبارات والتدرييات على مدار عدة أشهر، وبما يضمن تنمية وتطوير مهاراتهم الكروية وتحقيق أهداف المشروع.

ذكر " عكاشة " أن مشروع «كابيتانو مصر» واحد من المشروعات الكبيرة الذي يقدم من خلال وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة، لانتقاء عدد من الناشئين لتطوير قدراتهم ثقافيًا ورياضيا، لكي يتم تسويقهم للداخل والخارج لتطوير منتخبات مصر القادمة، ومدها بمواهب واعدة تضيف إلى المنتخبات وتساهم في فوزها بالبطولات.

IMG-20231227-WA0051

IMG-20231227-WA0050

IMG-20231227-WA0047

IMG-20231227-WA0049