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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط ٨٠ كيلو جرام من اللحوم الفاسدة في حملة مكبرة بدمياط

دمياط
دمياط
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واصلت مديرية الطب البيطرى بمحافظة     دمياط  اليوم حملاتها المكثفة علي الاسواق  للحفاظ علي صحة وسلامةالمواطنين من خلال التفتيش بادارة المجازر بناء على توجيهات  الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط بمتابعة الاسواق، وتكثيف المرور عليها.

قامت  الدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم  برفقتها الدكتورة رحاب سلامة رئيس قسم المجازر بادارة المجازر،  بالاشتراك مع عناصر التجارة الداخلية.. حيث تم ضبط ٨١ كيلو جرام   من الدواجن الكاملة،اللحوم المفرومة،الرنجة،مصنعات الدواجن،بسطرمة،كبدة ووكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك  تم عمل  المحاضر اللازمة وفي انتظار قرار النيابة  وياتى هذا في اطار الجهود المستمرة للوصول الي افضل الخدمات المقدمة والحفاظ على صحة المواطنين.

نجحت مديرية التموين في محافظة    دمياط من تحرير ٦٢٩ محضر، خلال حملات شنتها مديرية التموين بدمياط خلال النصف الأول من ديسمبر الجارى تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمواد البترولية من جانب ومن جانب آخر التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة.

نفذت مديرية التموين بدمياط حملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجارى، وأسفرت الحملات عن تحرير ٦٢٩ محضر، حيث تم رصد مخالفات تعلقت بنقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات، ضرب وهمي.

كما تم تحرير محاضر للأسواق لعدم الإعلان عن أسعار السلع، العمل بدون شهادة صحية، غش تجاري، بيع سلع بقيمة أعلى من القيمة المقررة، بيع لحوم مكشوفة، علاوة على تحرير محضر لمصنع يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ علي ٤٢٤ كيلو شاي مجهول المصدر، محضر للتصرف بعدد ١٢٥٠ علبة سجائر للاستيلاء علي حصة بالمضاربة وبيعها بالسوق السوداء، تحرير محضر للتصرف ب ١٠١١ لتر بنزين ٨٠.

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