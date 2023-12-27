فيوتشر يختتم استعداداته للقاء الأهلي في السوبر المصري

اختتم فريق فيوتشر تدريباته مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لإستاد الكريكيت بأبو ظبي، استعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا بنهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه فيوتشر، فريق النادي الأهلي غدًا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت الإمارات، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري بشكلها الجديد، على ملعب ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويغيب عن لقاء الغد ثنائي فريق فيوتشر عمر كمال ومحمد فاروق وذلك بسبب تعرضهم للإصابة.

وكان فيوتشر قد فاز على بيراميدز بنصف نهائي البطولة ذاتها بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي.