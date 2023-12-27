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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جنرال إسرائيلي سابق: إدارة بايدن لم تلبِّ احتياجات تل أبيب من الأسلحة.. والمخازن شبه فارغة

الجنرال إسحاق بريك
الجنرال إسحاق بريك
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أكد جنرال إسرائيلي سابق اليوم أن الإدارة الأمريكية لم تقدم الدعم الكامل للجيش الإسرائيلي بما يلزمه من أسلحة لمواصلة الحرب التي تجري في قطاع غزة.

وأجرت قناة السابعة الإسرائيلية مقابلة مع الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، الذي أوضح أن الإدارة الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن لم تلبِّ احتياجات تل أبيب من الأسلحة، مشيرًا إلى أن مخازن الأسلحة في إسرائيل شبه فارغة وأن الدعم الأمريكي لم يكن كافيا.

وأكد الجنرال بريك أن الاعتماد الرئيسي للجيش الإسرائيلي هو على الولايات المتحدة الأمريكية، وأن استمرار النزاع في غزة يتطلب استمرار تقديم الدعم العسكري من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، محذرًا من تعقيدات أكبر في الوضع العسكري إذا دخلت إسرائيل في حرب متعددة الجبهات أو حرب إقليمية، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وأوضح الجنرال إسحاق بريك للمرة الأولى أن الجيش الإسرائيلي لم ينجح في هزيمة حركة حماس في مرحلة الحرب الحالية، وأشار إلى أنه يجب على الجيش تغيير استراتيجيته أو الاستعداد لتحويلها بالنسبة لقطاع غزة. وأكد على صعوبة القضاء على حماس، موضحا أن هذا الهدف لن يتحقق، وأنه كان من الممكن التنبؤ بذلك منذ فترة طويلة.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أفادت أمس برفض الإدارة الأمريكية طلبًا إسرائيليًا لشراء طائرات "أباتشي".

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية رفضت طلب إسرائيل الحصول على طائرات "أباتشي"، مع الضغط الشديد الذي تقوم به تل أبيب على واشنطن من أجل الحصول على المزيد من هذه المروحيات.

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