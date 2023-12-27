فصيل عراقي يعلن استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق باستخدام الطائرات المسيرة.

وجاء في بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية في العراق" أن الهجوم يأتي في إطار مواصلة المقاومة لمواجهة القوات الأمريكية في العراق والمنطقة، كما يعتبر ردًا على الاعتداءات والمجازر التي تنفذها إسرائيل ضد أهل غزة.

وأكد البيان أن مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق نفذوا الهجوم على القاعدة العسكرية بالقرب من مطار أربيل باستخدام الطائرات المسيرة، معلنين استمرارهم في استهداف ومهاجمة معاقل العدو بشكل دائم.

وفي سياق متصل، أعلنت "المقاومة الإسلامية بالعراق" استهداف قاعدة أمريكية أخرى في سوريا برشقة صاروخية، مشيرة إلى تحقيق الصواريخ أهدافها المعتمدة.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم أمس الثلاثاء أنها استهدفت قاعدة أمريكية في منطقة الشدادي السورية برشقة من الصواريخ، مما أدى إلى إصابة أهداف معينة تابعة لهذه القاعدة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها نفذت ضربات عسكرية استهدفت ثلاثة أهداف تابعة لكتائب حزب الله والجماعات المتحالفة معه في العراق. تلك الضربات جاءت كرد فعل من الولايات المتحدة على الهجوم الصاروخي الذي نفذته "المقاومة الإسلامية في العراق" على القاعدة الأمريكية في الأراضي السورية.