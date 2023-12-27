"الصحة العالمية": سكان قطاع غزة يواجهون خطرا جسيما.. ويجب التحرك عاجلا

اليوم، أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا مقلقًا بشأن وضع سكان قطاع غزة، حيث أشارت إلى وجود "خطر جسيم" يهدد سكان المنطقة بسبب الجوع الحاد وارتفاع خطر الإصابة بالأمراض الوبائية والمزمنة.

وفي تصريحاتها، أفادت منظمة الصحة العالمية بتوصيل إمدادات طبية إلى مستشفيين، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب، في ظل توقف 21 مستشفى من أصل 36 في القطاع عن العمل.

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المجتمع الدولي إلى التحرك السريع واتخاذ "خطوات عاجلة" للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان غزة.

وأكد على خطورة الوضع الحالي الذي يهدد القدرة العلاجية للعاملين في القطاع الصحي والإنساني على مساعدة الأشخاص المصابين بجروح خطيرة ومعاناة الجوع الحاد والخطر المتزايد للإصابة بالأمراض.

جيبريسوس أشار إلى أن القدرة على تقديم الإمدادات الطبية والأدوية والوقود للمستشفيات تأثرت بشكل متزايد بسبب الوضع الإنساني المأساوي الذي يعاني منه الناس في محاولتهم الوصول إلى العلاج وداخل المرافق الطبية المتاحة.