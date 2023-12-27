دفاع النواب: سك عملات معدنية تحمل شعار "عيد الشرطة" تقدير لدور الداخلية الوطني

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء اليوم، بتكليف مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الواحد جنيه تحمل شعار (عيد الشرطة) 72 عاما، تأكيد وتقدير لدور الشرطة المصرية الوطني علي مر العصور مؤكدًا التاريخ شاهد علي بطولات الشرطه التى أكدت أنها صمام الأمن الداخلي.

واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين، اليوم، أن سجلات التاريخ شاهدة علي تقديم أبناء وزارة الداخليه المصريه أروع الأمثلة في التضحيه والفداء، موضحًا بأن ما وصلت إليه الشرطه المصريه في الجمهوريه الجديده، هي طفرة غير مسبوقة في التدريب والمستوى القتالي والفني، والإنساني الذي تحرص عليه الوزارة وتصر عليه، بفضل الرؤية الثاقبه التي يتبناها الوزير اللواء محمود توفيق، الذي أظهر الصورة الحقيقيه للشرطه المصريه، وحافظ علي أمن البلاد وكافح الجريمة بشتي صورها بأساليب علميه حديثه، سهلت منع الجريمه قبل وقوعها، وكذلك تقديم المخطئ للعدالة.

ولفت وكيل دفاع النواب إلى أن انجازات الداخليه لاتخطئها عين واضحه كالشمس، تظلل سماء الوطن، وينتشر أبناء الشرطه المصريه في كل شبر من هذا البلد العظيم،لتقديم رسالة ساميه وسلعه من اغلي السلع وهي سلعة الامن .

وقدم وكيل دفاع النواب نيابة عن أعضاء البرلمان الدعم الكامل لوازة الداخليه المصريه بقيادة اللواء محمود توفيق، وجميع ضباط وأفراد الشرطة المصرية، مؤكدًا بأن عين مصر الساهره، تستحق كل تقدير وإجلال واحترام.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه تحمل شعار (عيد الشرطة) 72 عاما، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الشرطة تخليدا لهذه الذكرى.