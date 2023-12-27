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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بسبب وشم بالحنة.. تقرحات شديدة والتهاب شديد في يد طفل مصاب بالتوحد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تعرض طفل بريطاني للإصابة برد فعل تحسسي شديد بسبب وشم بالحنة، أثناء إجازته مع والدته وشقيقته في قبرص.

سمحت كلوي سكي، لابنها تيلر 13 عاما وابنتها بروك 10 أعوام بالحصول على وشم بالحناء في اليوم الأخير من إجازتهما في قبرص. ولكن بعد ساعات أصيب تيلر من رد فعل تحسسي وآلام شديدة في مكان الوشم ولكنه أخفى ذلك عن والدته. 

ولم يبلغ تيلر أحد من أسرته طيلة 6 أيام، قبل أن تكتشفه والدته، حيث أدى الوشم الذي يبلغ طوله 20 سم على يد وساعد تيلر، إلى ظهور بثور وجروح، وطفح جلدي على جسده بالكامل. 

وأوضحت والدة تيلر، إن ابنها مصاب بالتوحد، وظن أن الألم بعد الوشم طبيعي، وأضافت أن الأطباء قالوا إن رد الفعل حدث عن مادة البارافينيلينيديامين الشائعة في الحناء السوداء، والتي يحظر استخدامها في منتجات البشرة في دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت كلوي أن ابنها تماثل للشفاء بعد العلاج، وحذرت من السماح للأطفالهم بوشم الحناء، وفق موقع “ميترو” الإلكتروني.

طفل بريطانى طفح جلدي بسبب وشم بالحنة في قبرص حالة مصابة بالتوحد