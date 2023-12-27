موسكو: الناتج المحلي لدول البريكس سيتفوق على ما يحققه مجموعة السبع

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس، بما في ذلك الأعضاء الجدد المنضمين في عام 2024، سيتجاوز بشكل كبير ما يحققه مجموعة السبع من دول صناع القرار العالميين.

وأكد لافروف بوضوح أن إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء الجديدة في البريكس سيفوق بشكل ملحوظ ما يحققه مجموعة السبع من الناتج المحلي، وفقًا لما نقلته وكالة تاس.

وفي سياق متصل، شدد الوزير الروسي على تصاعد دور دول الجنوب والشرق العالمي في النمو الاقتصادي العالمي. وأشار إلى أن هذا التطور يأتي نتيجة لسلسلة من الأخطاء والسياسات الغير مقبولة التي اتخذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

يُذكر أن مجموعة البريكس تضم حاليًا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وقد تم الإعلان عن توسيعها خلال قمة البريكس التي جرت في جوهانسبرج بين 22 و24 أغسطس. وستشهد المجموعة انضمام مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا رسميًا إليها في الأول من يناير 2024.