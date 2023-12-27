الهلال الأحمر المصري يقيم مخيما لاستيعاب نحو 1500 شخص في خان يونس

قال مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مدينة رفح، إنه بأيادٍ ومعدات مصرية تجري الاستعدادات على قدم وساق في محافظة خان يونس بقطاع غزة للانتهاء من المرحلة الأولى من المخيم المصري بإقامة 300 خيمة تستوعب وتستوعب أكثر من 1500 شخص.

وأضاف عبدالفتاح في مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي مقدم برنامج "ملف اليوم"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا المخيم جاء بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية، وتتم المرحلة الأولى من الخيام بالتعاون بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.

وتابع، أن الجهود المصرية نجحت في الوصول إلى قلب قطاع غزة في محاولة لإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه قطاع غزة في ظل القصف والحصار المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لذلك كانت الرؤية المصرية بتوجيه عدد من الخيام، حيث انطلقت مئات الخيام المصرية من مصر وصولا إلى خان يونس لاستقبال أعداد من المنتظر أن تصل إلى أكثر من 5 آلاف شخص خلال الفترة القادمة بالانتهاء من المراحل العديدة التي ستتم خلال الأيام القادمة.

