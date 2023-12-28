ميدفست - مصر يطلق معسكرًا تدريبيًا مجانيًا للقادة الثقافيين

أطلق ملتقى ميدفست ـــ مصر مشروع معسكر القادة الثقافيين بالتعاون مع السفارة البريطانية ضمن مشروع لها ومعها. هذا البرنامج سيكون مدعماً بالكامل وبالمجان ويستهدف طلاب السنوات الأخيرة من الدراسة الجامعية وتحديداً في محافظات بني سويف، المنيا، سوهاج، الدقهلية، البحيرة، دمنهور، المنصورة، وبورسعيد.

يذكر أن ملتقى ميدفست – مصر سيتلقى طلبات المشاركة في المعسكر التدريبي من خلال صفحات السوشيال ميديا الرسمية له حتى يوم 31 ديسمبر وسيتم اختيار عدد محدود من كل محافظة للمشاركة في المعسكر التدريبي المكثف لمدة 6 أيام سيحصل فيها على دروس مقدمة من الخبراء في المجالات المختلفة لتعليم كيفية إدارة الفعاليات الثقافية واكتساب التذوق الفني وكيفية تكوين جمهور للفاعلية الثقافية وكيفية اختيار الأفلام وكيفية إدارة حلقات نقاشية وكيفية التحدث عن تأثير وقوة الأفلام واكتساب المعرفة عن الهياكل التنظيمية للمهرجانات والفعاليات الثقافية على كافة المستويات بالإضافة لذلك ستحصل على فرصة عمل والتفاعل بشكل مباشر مع قادة الصناعة في مجالات السينما والترفيه وبرمجة المهرجانات وإنتاج الأفلام.

ويعد المعسكر التدريبي رحلة تعليمية مكثفة لمن هم متحمسين لخلق وتنظيم فعاليات من الصفر مستخدمين في ذلك الفن كأداة لمعالجة قضايا المجتمع فيما يخص الصحة؛ الوصم والجندرية. كما يهدف المعسكر التدريبي لخلق فاعلين ثقافيين واعيين بمجتمعاتهم؛ قادرين على استكشاف زوايا مختلفة من مختلف الفنون خاصة الفنون التي تتناول قضايا إنسانية في صميمها وكذلك تنظيم فعاليات ثقافية وفنية للجمهور المتشوق لأنواع مختلفة من الفنون.



ميدفست ـــ مصر هو ملتقى دولي للأفلام القصيرة، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط حيث يجمع بين عالم الفن وصناعة الأفلام بعالم الطب والصحة من خلال تجربة سينمائية فريدة. تأسس في عام 2017 على يد د.مينا النجار ود.خالد علي، ويقوم الملتقى بعرض مجموعة من الأفلام المختارة بعناية، يتبعها منصات حوارية للنقاش مع عدد من الخبراء في مجالي الطب وصناعة السينما. يقدم أيضا برنامج الموازي على مدار العام ويتضمن العديد من ورش العمل والمحاضرات و الماستر كلاس لخلق نقاشات أعمق حول الفن والصحة، بالإضافة إلى عروض أفلام شهرية.