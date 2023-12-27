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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الوزراء الفلسطيني" يتخذ خطوة بشأن الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة

مجلس الوزراء الفلسطيني
مجلس الوزراء الفلسطيني
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أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الأربعاء رفضه للممر البحري الذي يتصل بين قبرص وقطاع غزة، وأكد على خطورته على سكان القطاع.

وكلف المجلس وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، بالتواصل مع الحكومة القبرصية بشأن هذا الأمر، مشيرًا إلى أن إصرار على هذا الممر يثير الشكوك الفلسطينية بشأن أهدافه.

وفي جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، قرر المجلس تخصيص مبلغ 4 ملايين دولار لشراء الأدوية ودعم القطاع الصحي في قطاع غزة، إلى جانب صرف 65% من رواتب موظفي الحكومة في القطاعين الغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس، عن شهر نوفمبر الماضي.

كما تقرر أيضًا صرف دفعة بنسبة 14% من المستحقات المتراكمة لتغطية دفعات القروض المستحقة على الموظفين.

مجلس الوزراء الفلسطيني قبرص قطاع غزة