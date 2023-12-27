«غلط بغلط» الأغنية الدعائية الأولى من فيلم "درويلة" لـ حسنى شتا

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "درويلة" الأغنية الدعائية الأولى للعمل والتى حملت إسم "غلط بغلط"، للفنان حسنى شتا بظهوره لأول مرة فى عالم الغناء على خطى موسيقى الراب الحماسى السريع، وذلك على القناة الرسمية للشركة عبر موقع الفيديوهات الشهير ال "يوتيوب" قبل طرحه بدور العرض السينمائى فى مصر والوطن العربى خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الشركة المنتجة بأن أغنية "غلط بغلط" تعد الأغنية الدعائية الأولى للعمل مضيفا أنه من المقرر طرح 7 أغانى لمطربين مختلفين تباعاً بالتزامن مع توقيت طرح العمل خلال الفترة المقبلة.

وتابعت بأنه سيتم طرح ألبوم غنائى يحمل إسم درويلة.

جدير بالذكر أن أغنيه "غلط بغلط" من غناء الفنان حسنى شتا ومن كلمات وألحان محمد دياسطى وتوزيع محمد خالد الشهير بـ "ديكستر".

وسبق وأن أعلن نجوم وصناع فيلم "درويلة" عن التيزر التشويقى وكذلك البوستر التشويقى للفيلم، والذى غلب عليه طابع الأكشن.

فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو فكرة وإشراف عام أميرة قائد وقصه وسيناريو وحوار لـ محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.